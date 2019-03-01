У Запоріжжі підірвали банкомат

Інформацію про те, що на вулиці Мечнікова пошкоджено банкомат, Шевченківське відділення поліції Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області отримало 1 березня о 06:40.



На місці події співробітники вибухотехнічного управління виявили, що фрагменти банкомату мають сліди кіптяви та підключені електродроти.



За фактом пошкодження майна банку ведеться перевірка та проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху) КК України.



Нагадаємо, у Черкаській області підірвали банкомат.