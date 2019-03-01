В Запорожье взорвали банкомат

Информацию о том, что на улице Мечникова повреждено банкомат, Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела ГУНП в Запорожской области получили 1 марта в 6:40.



На месте происшествия сотрудники взрывотехнического управления обнаружили, что фрагменты банкомата имеют следы копоти и подключены электропровода.



По факту повреждения имущества банка ведется проверка и проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) УК Украины.



Напомним, в Черкасской области взорвали банкомат.