В Запорожье взорвали банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Шевченковском районе Запорожья сегодня утром неизвестные взорвали банкомат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Информацию о том, что на улице Мечникова повреждено банкомат, Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела ГУНП в Запорожской области получили 1 марта в 6:40.
На месте происшествия сотрудники взрывотехнического управления обнаружили, что фрагменты банкомата имеют следы копоти и подключены электропровода.
По факту повреждения имущества банка ведется проверка и проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) УК Украины.
Напомним, в Черкасской области взорвали банкомат.