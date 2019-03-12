Підрив банкомата у Запоріжжі: грабіжники не змогли забрати гроші

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Днями в Запоріжжі невідомі пошкодили банкомат, намагаючись його підірвати. УНН стали відомі деякі деталі злочину.

У поліції повідомили, що 10 березня о 05:39 до чергової частини Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація про те, що по проспекту Соборному пошкоджено банкомат.

На місці події співробітники вибухотехнічного управління виявили, що фрагменти банкомата мають сліди кіптяви та підключені електродроти.

У правоохоронних органах УНН стало відомо, що зловмисники намагалися підірвати конденсовану вибухову речовину електричним способом. Однак, їм це не вдалося й грошима з банкомата вони не заволоділи.

Злочин розглядається як замах на крадіжку та умисне пошкодження майна.

Як повідомляв УНН, у Шевченківському районі Запоріжжя зранку 1 березня невідомі підірвали банкомат.

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