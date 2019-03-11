Подсчитано, сколько стоят все выставленные на продажу квартиры в новостройках Киева

"Многим участникам рынка было бы интересно рассчитать реальный объем рынка первичной жилой недвижимости. Основываясь на данных, полученных в ходе подготовки обзора рынка за январь и февраль, у нас получилось высчитать необходимую сумму для покупки всех непроданных квартир в киевских новостройках. Для расчетов использовали данные CDS о количестве непроданных квартир, средней площади новых квартир и средневзвешенную стоимость квадратного метра", - рассказал Герасимчук.

По его словам, всего в Киеве на первичном рынке на продажу выставлено более 50 тыс. квартир. На начало 2019 года квартиры предлагались в 279 новостройках столицы, при этом за январь-февраль 2019 года в продажу вышло еще семь новых проектов.

Как сообщал УНН, в Украине высокая потребность населения в жилье. Согласно статистике, в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе - только 17%. По оценкам экспертов, на одного украинца приходится 17 кв. м жилья. Участники рынка жилой недвижимости оценивают уровень востребованности нового жилья как чрезвычайно высокий.

"Запрос на новые объекты, в частности в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%", - отметил президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

В то же время застройщик отмечает, что инвесторам, которые хотят приобрести жилье от застройщика, предлагаются программы лояльности, рассрочка или возможность воспользоваться ипотечным кредитованием. Это позволяет приобрести жилье, даже не имея всей суммы стоимости жилья для оплаты сразу.