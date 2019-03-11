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Підраховано, скільки коштують усі виставлені на продаж квартири у новобудовах Києва

Підраховано, скільки коштують усі виставлені на продаж квартири у новобудовах Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Вартість усіх виставлених на продаж квартир на первинному ринку Києва становить 97,7 млрд грн. Про це розповів директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук, повідомляє УНН з посиланням на спеціалізований сайт ABCnews.

"Багатьом учасникам ринку було б цікаво розрахувати реальний обсяг ринку первинної житлової нерухомості. Ґрунтуючись на даних, отриманих під час підготовки огляду ринку за січень і лютий, у нас вийшло вирахувати необхідну суму для покупки всіх непроданих квартир у київських новобудовах. Для розрахунків використовували дані CDS про кількість непроданих квартир, середню площу нових квартир і середньозважену вартість квадратного метра", - розповів Герасимчук.

За його словами, всього у Києві на первинному ринку на продаж виставлено понад 50 тис. квартир. На початок 2019 року квартири пропонувалися у 279 новобудовах столиці, при цьому за січень-лютий 2019 року у продаж вийшло ще сім нових проектів.

Як повідомляв УНН, в Україні висока потреба населення у житлі. Згідно зі статистикою, у перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як у Європі - лише 17%. За оцінками експертів, на одного українця припадає 17 кв. м житла. Учасники ринку житлової нерухомості оцінюють рівень затребуваності нового житла як надзвичайно високий.

"Запит на нові об'єкти, зокрема у "Київміськбуді", дуже великий. Як і потреба людей у житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%", - зазначив президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

Водночас забудовник зазначає, що інвесторам, які хочуть придбати житло від забудовника, пропонуються програми лояльності, розстрочку або можливість скористатися іпотечним кредитуванням. Це дозволяє придбати житло, навіть не маючи всієї суми вартості житла для оплати відразу.

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