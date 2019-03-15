Предприниматели продавали наркозависимым Харьковской области маковое семя и солому
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Полиция Харьковской области изъяла из незаконного оборота почти 65 кг смеси маковых семян и соломы, которую дельцы продавали наркозависимым гражданам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
В Солоницевке предприниматель и его работница продавали местным наркозависимым смесь маковых семян и соломы. Полкило такого набора стоило 200 грн. Всего у дельцов изъяли 23 таких пакетов общим весом 19,7 кг.
В Чугуеве полицейские обнаружили автомобиль "Таврия-Нова", полный маковых семян с примесями соломы. Смесью торговала 27-летняя местная жительница. Всего у нее изъяли 8 кг наркотического сырья.
Харьковские полицейские разоблачили двух жителей Мерефы, которые сбывали харьковчанам ту же смесь маковых семян и соломы. Они хранили почти 40 кг смеси, расфасованной в 99 пакетов.
По всем фактам возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Черкассах выявлено четырех членов преступной группировки, которые сбывали местным жителям опий и концентрат маковой соломы.