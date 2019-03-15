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Предприниматели продавали наркозависимым Харьковской области маковое семя и солому

Киев • УНН

 • 11097 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Полиция Харьковской области изъяла из незаконного оборота почти 65 кг смеси маковых семян и соломы, которую дельцы продавали наркозависимым гражданам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Предприниматели продавали наркозависимым Харьковской области маковое семя и солому

В Солоницевке предприниматель и его работница продавали местным наркозависимым смесь маковых семян и соломы. Полкило такого набора стоило 200 грн. Всего у дельцов изъяли 23 таких пакетов общим весом 19,7 кг.

В Чугуеве полицейские обнаружили автомобиль "Таврия-Нова", полный маковых семян с примесями соломы. Смесью торговала 27-летняя местная жительница. Всего у нее изъяли 8 кг наркотического сырья.

Харьковские полицейские разоблачили двух жителей Мерефы, которые сбывали харьковчанам ту же смесь маковых семян и соломы. Они хранили почти 40 кг смеси, расфасованной в 99 пакетов.

По всем фактам возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Черкассах выявлено четырех членов преступной группировки, которые сбывали местным жителям опий и концентрат маковой соломы.

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