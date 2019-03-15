Підприємці продавали наркозалежним Харківщини макове насіння та солому
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Поліція Харківської області вилучила з незаконного обігу майже 65 кг суміші макового насіння та соломи, яку ділки продавали наркозалежним громадянам. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
У Солоницівці підприємець і його робітниця продавали місцевим наркозалежним суміш макового насіння та соломи. Півкіло такого набору коштувало 200 грн. Всього у ділків вилучили 23 таких пакунки загальною вагою 19,7 кг.
У Чугуєві поліцейські виявили автомобіль "Таврія-Нова", повний макового насіння з домішками соломи. Сумішшю торгувала 27-річна місцева мешканка. Всього у неї вилучили 8 кг наркотичної сировини.
Харківські поліцейські викрили двох мешканців Мерефи, які збували харків'янам ту саму суміш макового насіння та соломи. Вони зберігали майже 40 кг суміші, розфасованої у 99 пакетів.
За усіма фактами відкрилі кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у Черкасах виявлено чотирьох членів злочинного угрупування, які збували місцевим мешканцям опій та концентрат макової соломи.