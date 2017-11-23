Предприниматели Одесской области через экспортные махинации вывели из Украины более 10 млн грн

Одесские предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных компаний, через которые оформляли поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции.

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“Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям „иностранные фирмы“ подконтрольные дельцам сознательно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет. По предварительным оценкам экспертов, за этим механизмом коммерсанты вывезли за границу сельхозпродукцию на сумму более 10 млн долл. США”, — сообщили в СБУ.

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Во время санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли почти 300 тыс. долл. США, печати отечественных и оффшорных компаний, финансовую документацию и “черную” бухгалтерию, доказывающие незаконные действия злоумышленников.

Напомним, 22 ноября СБУ в Одесской области разоблачили схему хищения природного газа.