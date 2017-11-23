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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71463 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66411 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Предприниматели Одесской области через экспортные махинации вывели из Украины более 10 млн грн

Предприниматели Одесской области через экспортные махинации вывели из Украины более 10 млн грн

Киев  •  УНН

 • 15854 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Одесские предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных компаний, через которые оформляли поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции.

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“Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям „иностранные фирмы“ подконтрольные дельцам сознательно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет. По предварительным оценкам экспертов, за этим механизмом коммерсанты вывезли за границу сельхозпродукцию на сумму более 10 млн долл. США”, — сообщили в СБУ.

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Во время санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли почти 300 тыс. долл. США, печати отечественных и оффшорных компаний, финансовую документацию и “черную” бухгалтерию, доказывающие незаконные действия злоумышленников.

Напомним, 22 ноября СБУ в Одесской области разоблачили схему хищения природного газа.

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