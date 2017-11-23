Підприємці на Одещині через експортні махінації вивели з України понад 10 млн грн

Одеські підприємці зареєстрували декілька вітчизняних та офшорних компаній, через які оформлювали поставки за кордон сільськогосподарської продукції.

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“Оперативники спецслужби задокументували, що жодних розрахунків за експортними операціями „іноземні фірми“ підконтрольні ділкам свідомо не здійснювали. Це дозволяло зловмисникам відображати у документації збитковість бізнесу та ухилятися від сплати податків до Держбюджету. За попередніми оцінками експертів, за цим механізмом комерсанти вивезли за кордон сільгосппродукцію на суму понад 10 млн дол. США”, — повідомили в СБУ.

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Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили майже 300 тис. дол. США, печатки вітчизняних та офшорних компаній, фінансову документацію та “чорну” бухгалтерію, які доводять незаконні дії зловмисників.

Нагадаємо, 22 листопада СБУ на Одещині викрили схему розкрадання природного газу.