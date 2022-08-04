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Предприятие МХП в Киевской области уплатило более 30 млн грн налогов в местный бюджет

Предприятие МХП в Киевской области уплатило более 30 млн грн налогов в местный бюджет

Киев • УНН

 • 529168 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Старинская птицефабрика, входящая в агрохолдинг МХП, уплатила более 30 млн грн налогов и сборов в местные бюджеты. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.

Цитата

“Старинская птицефабрика, как и все предприятия группы МХП с ответственностью относятся к своевременной уплате налогов и сборов, урегулированных законодательством Украины. Сегодня, как никогда, поступление средств в местные бюджеты является финансовой стабильностью громад. В первом полугодии 2022 года по Старинской птицефабрике в местные бюджеты уплачено 30 973 000 грн”, - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в МХП заявили, что сохранят заработные платы мобилизованным работникам.

Детали

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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