Предприятие МХП в Киевской области уплатило более 30 млн грн налогов в местный бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Старинская птицефабрика, входящая в агрохолдинг МХП, уплатила более 30 млн грн налогов и сборов в местные бюджеты. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.
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“Старинская птицефабрика, как и все предприятия группы МХП с ответственностью относятся к своевременной уплате налогов и сборов, урегулированных законодательством Украины. Сегодня, как никогда, поступление средств в местные бюджеты является финансовой стабильностью громад. В первом полугодии 2022 года по Старинской птицефабрике в местные бюджеты уплачено 30 973 000 грн”, - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее в МХП заявили, что сохранят заработные платы мобилизованным работникам.
Детали
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.