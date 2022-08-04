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Підприємство МХП на Київщині сплатило понад 30 млн грн податків до місцевого бюджету

Підприємство МХП на Київщині сплатило понад 30 млн грн податків до місцевого бюджету

Київ • УНН

 • 529173 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Старинська птахофабрика, яка входить до агрохолдингу МХП, сплатила понад 30 млн грн податків та зборів в місцеві бюджети. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає УНН.

Цитата

“Старинська птахофабрика, як і всі підприємства групи МХП із відповідальністю ставляться до своєчасної сплати податків та зборів врегульованих законодавством України. Сьогодні, як ніколи, надходження коштів у місцеві бюджети є фінансовою стабільністю громад. У першому півріччі 2022 року Старинською птахофабрикою в місцеві бюджети сплачено 30 973 000 грн”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше в МХП заявили, що збережуть заробітні плати мобілізованим працівникам.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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