Підприємство МХП на Київщині сплатило понад 30 млн грн податків до місцевого бюджету

Цитата

“Старинська птахофабрика, як і всі підприємства групи МХП із відповідальністю ставляться до своєчасної сплати податків та зборів врегульованих законодавством України. Сьогодні, як ніколи, надходження коштів у місцеві бюджети є фінансовою стабільністю громад. У першому півріччі 2022 року Старинською птахофабрикою в місцеві бюджети сплачено 30 973 000 грн”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше в МХП заявили, що збережуть заробітні плати мобілізованим працівникам.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.