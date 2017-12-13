Предприятия увеличили долг перед "Нафтогазом" почти на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Задолженность предприятий-должников перед НАК "Нафтогаз Украины" за использованный природный газ за неделю увеличилась на 5 млрд 231 млн грн (19,6%) и составляет 32 млрд грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.
"По состоянию на 12 декабря 2017 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 32 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 5 млрд 231 млн грн (19,6%)" , - говорится в сообщении.
Задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, по данным Нафтогаза, за прошедшую неделю увеличилась на 948 млн грн (33,8%).
"Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за неделю увеличилась на 4 млрд 829 млн грн (23,5%)", - указано в сообщении.
Отмечается также, что задолженность предприятий, производящих электроэнергию, за прошедшую неделю увеличилась на 401 млн грн (11,9%), а долг прямых промышленных потребителей за прошедшую неделю увеличился на 1 млн грн.
Напомним, за предыдущую неделю предприятия уменьшили долг перед "Нафтогазом" на 1,1%.