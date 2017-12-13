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Підприємства збільшили борг перед "Нафтогазом" на майже 20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Заборгованість підприємств-боржників перед НАК "Нафтогаз України" за використаний природний газ за тиждень збільшилась на 5 млрд 231 млн грн (19,6%) та становить 32 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.

"Станом на 12 грудня 2017 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України" становить 32 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 5 млрд 231 млн грн (19,6%)", - йдеться у повідомленні.

Заборгованість ПАТ "Київенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за даними Нафтогазу, за минулий тиждень збільшилась на 948 млн грн (33,8%).

"Заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ за минулий тиждень збільшилась на 4 млрд 829 млн грн (23,5%)", - вказано у повідомленні.

Зазначається також, що заборгованість підприємств, що виробляють електроенергію, за минулий тиждень збільшилась на 401 млн грн (11,9%), а борг прямих промислових споживачів за минулий тиждень збільшився на 1 млн грн.

Нагадаємо, за попередній тиждень підприємства зменшили борг перед "Нафтогазом" на 1,1%.

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