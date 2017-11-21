Предприятия пенитенциарки продали продукции почти на полмиллиарда гривен - Чернышов

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в январе-сентябре 2017 реализовали продукции на 444 млн грн, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"По итогам 9 месяцев 2017 государственными предприятиями реализовано продукции (работ, услуг) на общую сумму 444 млн гривен, что составило 125,6% выполнения показателей финансового плана. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы реализации увеличились на 10,5%", - сказал замминистра.

По его словам, предприятия в течение 9 месяцев этого года уплатить в налогов, сборов и взносов на общую сумму 78,8 млн грн.

Д.Чернишов также сообщил, что на сегодня функционирует 100 предприятий, 4 находится в стадии ликвидации, деятельность 7 предприятий приостановлена.

При этом, уточнил он, эффективную деятельность ведут 15 предприятий, удовлетворительную - 50 предприятий, неэффективная деятельность - 35 предприятий.

Кроме того, добавил замминистра, общая кредиторская задолженность составляет около 280 млн гривен.

Как сообщал УНН, по данным медицинского журнала The Lancet, в украинских тюрьмах 60% заключенных имеют гепатит С, 20% - ВИЧ, а 75% новых случаев заболевания туберкулезом возникают именно в местах лишения свободы.

 

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