Підприємства пенітенціарки продали продукції майже на півмільярда гривень - Чернишов

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України протягом січня-вересня 2017 року реалізували продукції на 444 млн грн, що на 10,5% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це розповів УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

“За підсумками 9 місяців 2017 державними підприємствами реалізовано продукції (робіт, послуг) на загальну суму 444 млн гривень, що склало 125,6% виконання показників фінансового плану. Також в порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги реалізації збільшилися на 10,5%”, - сказав заступник міністра.

За його словами, підприємства протягом 9 місяців цього року сплатити до податків, зборів та внесків на загальну суму 78,8 млн грн.

Д.Чернишов також поінформував, що на сьогодні функціонує 100 підприємств, 4 перебуває в стадії ліквідації, діяльність 7 підприємств припинена.

При цьому, уточнив він, ефективну діяльність ведуть 15 підприємств, задовільну — 50 підприємств, неефективна діяльність — 35 підприємств.

Крім того, додав заступник міністра, загальна кредиторська заборгованість становить близько 280 млн гривень.

Як повідомляв УНН, за даними медичного журналу The Lancet, в українських тюрмах 60% ув’язнених мають гепатит С, 20% - ВІЛ, а 75% нових випадків захворювання на туберкульоз виникають саме в місцях позбавлення волі.

 

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