Предприятия Гослесагентства уплатили почти 9 миллиардов налогов в бюджет за 2021 год

“В бюджеты всех уровней уплачено 8,9 млрд грн налогов. Это на 148% больше, чем в 2020 году”, — подчеркнул Юрий Болоховец.

Выручка от реализации продукции составила 22,7 млрд грн. Это на 157% больше, чем в 2020 году.

Чистая прибыль предприятий составила 921,5 млн грн. Это на 461% больше, чем в прошлом году. Кроме того, летом 2021 года правительство уменьшило процент отчисления в бюджет части чистой прибыли с 80% до 50%. Это позволяет закупать больше противопожарной техники с оборудованием и систем наблюдения для предотвращения лесных пожаров. Также предприятия смогут увеличить объемы выращивания посадочного материала для высадки 1 млрд деревьев в рамках программы Президента “Зеленая страна”.

Капитальные инвестиции составили 1181,2 млн грн. Это на 346% больше, чем в 2020 году. Лесхозы получили около 100 единиц новой техники для охраны леса от пожаров и браконьеров.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2020 годом выросла на 163% и составила 17 445 грн.

Кроме того, площади лесных пожаров уменьшились в 256 раз. Такие показатели удалось достичь благодаря новейшим космическим системам оповещения, обновлению материально-технической базы, противопожарному обучению лесоводов и благоприятным погодным условиям.

Коэффициент обновления леса — 1,1. Соотношение срубленного и посаженного леса самое высокое за 5 лет.

В 2021 году лесоводы высадили около 240 млн древесных растений. В том числе, в рамках программы Президента “Зеленая страна” — 59 млн сеянцев. В 2022 году запланирована высадка около 300 миллионов древесных растений. Отслеживать ход реализации программы, а также принять участие в ней можно на сайте https://zelenakraina.gov.ua/.