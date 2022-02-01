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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Підприємства Держлісагентства сплатили майже 9 мільярдів податків до бюджету за 2021 рік

Підприємства Держлісагентства сплатили майже 9 мільярдів податків до бюджету за 2021 рік

Київ • УНН

 • 19142 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Цього року лісівники досягли кращих показників галузі за 30 років. Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, пише УНН.

“До бюджетів усіх рівнів сплачено 8,9 млрд грн податків. Це на 148% більше, ніж у 2020 році", — підкреслив Юрій Болоховець.

Виручка від реалізації продукції сягнула 22,7 млрд грн. Це на 157% більше, ніж у 2020 році.

Чистий прибуток підприємств становив 921,5 млн грн. Це на 461% більше, ніж минулого року. Окрім того, влітку 2021 року уряд зменшив відсоток відрахування до бюджету частини чистого прибутку з 80% до 50%. Це дозволяє закуповувати більше протипожежної техніки з обладнанням та систем спостереження для запобігання лісовим пожежам. Також підприємства зможуть збільшити обсяги вирощування посадкового матеріалу для висадки 1 млрд дерев в межах програми Президента "Зелена країна".

Капітальні інвестиції сягнули 1181,2 млн грн. Це на 346% більше, ніж у 2020 році. Лісгоспи отримали близько 100 одиниць нової техніки для охорони лісу від пожеж і браконьєрів.

Середньомісячна заробітна плата порівняно з 2020 роком зросла на 163% і становила 17 445 грн.

Окрім того, площі лісових пожеж зменшилися в 256 разів. Такі показники вдалося досягти завдяки новітнім космічним системам оповіщення, оновленню матеріально-технічної бази, протипожежному навчанню лісівників та сприятливим погодним умовам.

Коефіцієнт оновлення лісу — 1,1. Співвідношення зрубаного і посадженого лісу найвище за 5 років.

У 2021 році лісівники висадили близько 240 млн деревних рослин. У тому числі, у межах програми Президента "Зелена країна" — 59 млн сіянців. У 2022 році запланована висадка близько 300 мільйонів деревних рослин. Відстежувати хід реалізації Програми, а також взяти участь в ній можна на сайті https://zelenakraina.gov.ua/.

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