Подполковника СБУ задержали за сотрудничество с российскими спецслужбами

"Именно в эти минуты проводится документирование противоправной деятельности еще одного гражданина Украины, который действовал в ущерб национальным интересам Украины в пользу российских спецслужб. К сожалению, им оказался наш сотрудник в звании подполковника", - сказал В.Маяков.

По данным пресс-центра СБУ, подполковник передавал служебную информацию представителям страны-агрессора, а также предоставлял спецслужбам РФ помощь в проведении разведывательно-подрывной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины.

Во время обысков по местам постоянного и временного проживания злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили ноутбуки и планшеты с доказательствами переписки и передачи информации российским спецслужбам. Также изъят пистолет "ТТ", две гранаты Ф-1 и более семисот патронов различного калибра.

Как сообщал УНН, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб Российской Федерации.

Им оказался сотрудник Кабинета министров Станислав Ежов, который работал личным переводчиком Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.