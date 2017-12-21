Підполковника СБУ затримали за співпрацю з російськими спецслужбами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За підозрою у співпраці з російськими спецслужбами затримано підполковника СБУ. Про це заявив заступник начальника головного слідчого управління служби Віталій Маяков, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
“Саме у ці хвилини проводиться документування протиправної діяльності ще одного громадянина України, який діяв на шкоду національним інтересам України на користь російських спецслужб. На жаль, ним виявився наш співробітник у званні підполковника”, — сказав В.Маяков.
За даними прес-центру СБУ, підполковник передавав службову інформацію представникам країни-агресора, а також надавав спецслужбам РФ допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності на шкоду національній безпеці України.
Під час обшуків за місцями постійного та тимчасового проживання зловмисника співробітники СБ України виявили ноутбуки і планшети з доказами листування та передачі інформації російським спецслужбам. Також вилучено пістолет “ТТ”, дві гранати Ф-1 та понад сімсот набоїв різного калібру.
Як повідомляв УНН, 20 грудня cпівробітники контррозвідки СБУ викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Російської Федерації.
Ним виявився співробітник Кабінету міністрів Станіслав Єжов, який працював особистим перекладачем Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.