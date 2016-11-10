Подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя разоблачили в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя в Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе пркуратуры Донецкой области.
Так, 9 ноября, правоохранители провели санкционированные обыски объектов розничной торговли в поселке Каменск Кальмиусского района города Мариуполя и по месту жительства лица, которое непосредственно занималось изготовлением указанной продукции.
По результатам обысков обнаружено и изъято из незаконного оборота 365 литров алкогольных напитков разных марок на сумму более 28 тыс. грн, а также более 2700 пачек табачных изделий на сумму более 50 тыс. грн.
Досудебное расследование продолжается.