Підпільний цех з виготовлення нелегального алкоголю викрили на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення контрафактного алкоголю на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі пркуратури Донецької області.
Так, 9 листопада, правоохоронці провели санкціоновані обшуки об’єктів роздрібної торгівлі у селищі Каменськ Кальміуського району міста Маріуполя та за місцем мешкання особи, яка безпосередньо займалася виготовленням вказаної продукції.
За результатами обшуків виявлено та вилучено з незаконного обігу 365 літрів алкогольних напоїв різних марок на суму більше 28 тис. грн, а також більш ніж 2700 пачок тютюнових виробів на суму більше 50 тис. грн.
Досудове розслідування триває.