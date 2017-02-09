Подпольный цех по обработке янтаря ликвидировали на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на Волыни подпольный цех по обработке янтаря и изъяли пятьдесят шесть килограммов янтаря-сырца и обработанного камня. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что нелегальное производство организовал в пригороде Луцка местный житель.
Сотрудники спецслужбы обнаружили в одном из помещений частного домовладения пятьдесят шесть килограммов янтаря-сырца и обработанного камня, а также восемь станков для его обработки.
По заключению экспертов, изъятое оборудование стоит примерно тридцать тысяч долларов, стоимость бренда, незаконно добытого на территории области, будет установлена в ходе досудебного следствия.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.368, ч.5 ст.27, ч.2 ст.240 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, нацгвардейцев отправили в Житомирскую область из-за обострения ситуации с янтарем.