Подпольный цех по обработке янтаря ликвидировали на Волыни

Правоохранители установили, что нелегальное производство организовал в пригороде Луцка местный житель.

Сотрудники спецслужбы обнаружили в одном из помещений частного домовладения пятьдесят шесть килограммов янтаря-сырца и обработанного камня, а также восемь станков для его обработки.

По заключению экспертов, изъятое оборудование стоит примерно тридцать тысяч долларов, стоимость бренда, незаконно добытого на территории области, будет установлена ​​в ходе досудебного следствия.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.368, ч.5 ст.27, ч.2 ст.240 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, нацгвардейцев отправили в Житомирскую область из-за обострения ситуации с янтарем.