Підпільний цех з обробки бурштину ліквідували на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на Волині підпільний цех з обробки бурштину та вилучили п’ятдесят шість кілограмів бурштину-сирця та обробленого каміння. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що нелегальне виробництво організував у передмісті Луцька місцевий житель.
Співробітники спецслужби виявили в одному з помешкань приватного домоволодіння п’ятдесят шість кілограмів бурштину-сирця та обробленого каміння, а також вісім станків для його обробки.
За висновками експертів, вилучене обладнання коштує приблизно тридцять тисяч доларів, вартість бурштину, незаконно видобутого на території області, буде встановлена під час досудового слідства.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368, ч.5 ст.27, ч.2 ст.240 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, нацгвардійців відрядили на Житомирщину через загострення ситуації із бурштином.