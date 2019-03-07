Подпольщики во Львовской области изготовили водки на два миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львовской области разоблачили подпольную винокурню, которая изготовила водки на 2 млн грн. Всю контрафактную продуцию изъяли, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Цех по изготовлению фальсифицированной водки обнаружили в Радеховском районе. Изготовлением контрафакта занимались трое местных жителей - они продавали поддельные напитки небольшими партиями на территории области.
В ходе обысков цеха обнаружили почти 5 тонн спирта, более 60 тыс. поддельных акцизных марок и 1,5 тыс. бутылок поддельной водки. По мнению правоохранителей, они предупредили поступление на рынок сомнительную продукцию стоимостью 2 млн грн.
Также полиция изъяла автобус с тайным баком для перевозки спирта.
Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в прошлом году производство водки в Украине сократилось на 5,5%.
По оценкам специалистов, поддельный алкоголь на рынке страны уже превышает 50%.