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Підпільники на Львівщині виготовили горілки на два мільйони гривень

Підпільники на Львівщині виготовили горілки на два мільйони гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Львівській області викрили підпільну гуральню, яка виготовила горілки на 2 млн грн. Усю контрафактну продуцію вилучили, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.

Цех з виготовлення фальсифікованої горілки виявили у Радехівському районі. Виготовленням контрафакту займались троє місцевих мешканців - вони продавали підробні напої невеликими партіями на території області.

В ході обшуків цеху виявили майже 5 тонн спирту, понад 60 тис. підробних акцизних марок і 1,5 тис. пляшок підробної горілки. На переконання правоохоронців, вони попередили надходження на ринок сумнівної продукції на 2 млн грн.

Також поліція вилучила автобус із таємним баком для перевезення спирту.

Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, торік виробництво горілки в Україні скоротилося на 5,5%. 

За оцінками фахівців, підробний алкоголь на ринку країни вже перевищує 50%.

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