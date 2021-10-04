Подожгли птицеферму и проникли в магазин: в Польше задержали украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В польском городе Жирардув задержали трех украинцев за поджог птицефермы и проникновение в магазин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVP Warszawa.
Детали
Сообщают, что один из задержанных мужчин — бывший владелец птицефермы, которую подожгли.
По словам полиции Жирардув, в воскресенье, 3 октября, поступило сообщение о пожаре хозяйственных построек на территории куриной фермы в селе Камион.
Сообщают, что записи с видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них поджигает здание.
После установления личностей злоумышленников были задержаны трое граждан Украины.
Кроме того, во время расследования на территорию птицефермы пришел владелец соседнего магазина, который сообщил полиции, что в его магазин залезли неизвестные. Описанию злоумышленников соответствуют двое из задержанных за поджог.
Задержанные мужчины, которым 23, 29 и 42 года, были нетрезвыми. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя.
Отмечают, что всем трем украинцам грозит до пяти лет заключения. Однако если выяснят, что материальный ущерб значительный, им может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним
Этим летом на территории Мазовецкого воеводства в Польше разоблачили одну из крупнейших фабрик сигарет, на которой задержали 16 мужчин: 9 граждан Польши и 7 граждан Украины.