Підпалили птахоферму та проникли у крамницю: у Польщі затримали українців

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Повідомляють, що один із затриманих чоловіків — колишній власник птахоферми, яку підпалили.

За словами поліції Жирардува, у неділю, 3 жовтня, надійшло повідомлення про пожежу господарських будівель на території курячої ферми у селі Каміон.

Повідомляють, що записи із відеокамер засвідчили, як троє чоловіків перелазять через паркан, а один із них підпалює будівлю.

Після встановлення осіб зловмисників було затримано троє громадян України.

Окрім того, під час розслідування на територію птахоферми прийшов власник сусідньої крамниці, який повідомив поліції, що в його магазин залізли невідомі. Опису зловмисників відповідають двоє із затриманих за підпал.

Затримані чоловіки, яким 23, 29 та 42 роки, були нетверезими. В організмі кожного з них виявили приблизно 2 проміле алкоголю.

Зазначають, що всім трьом українцям загрожує до п'яти років ув'язненя. Однак якщо з'ясують, що матеріальні збитки значні, їм може загрожувати покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Цього літа на території Мазовецького воєводства у Польщі викрили одну із найбільших фабрик цигарок, на якій затримали 16 чоловіків: 9 громадян Польщі і 7 громадян України.