Поджог автомобиля журналистов в Броварах: Аваков заявил о двух задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Правоохранители сегодня утром задержали двух подозреваемых в поджоге автомобиля сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" в Броварах. Один из них оказался жителем Луганской области, другой - киевлянин. Об этом сообщил на пресс-конференции в НБУ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
"Сегодня утром работниками Национальной полиции были задержаны люди, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы" Радио Свобода. После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них это житель Луганской области, сообщник его - киевлянин. Еще двое установлены, объявлены в розыск. Следствие будет идти", - сказал Аваков.
Напомним, как сообщали в МВД ранее, правоохранители задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" в Броварах, еще двое будут объявлены в розыск.