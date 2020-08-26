Підпал автівки журналістів у Броварах: Аваков заявив про двох затриманих

“Сьогодні зранку працівниками Національної поліції були затримані люди, які організували підпал автомобіля програми “Схеми” Радіо Свобода. Після обшуків знайшли відповідні неспростовувані докази. Один із них це житель Луганської області, спільник його – киянин. Ще двоє встановлені, оголошені в розшук. Слідство буде йти”, - сказав Аваков.

Нагадаємо, як повідомляли в МВС раніше, правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в підпалі автомобіля співробітника проекту журналістських розслідувань "Схеми" у Броварах, ще двоє будуть оголошені в розшук.



