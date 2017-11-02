Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке предъявили обвинение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Нью-Йорке гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову, подозреваемому в совершении теракта, предъявлены обвинения в убийстве восьми человек, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.
“Федеральные прокуроры в Нью-Йорке выдвинули гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову обвинения в убийстве восьми человек на Манхэттене”, — говорится в сообщении.
Также указано, что ему также было предъявлено обвинение в финансовой помощи террористической организации.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп собирается отправить подозреваемого в совершении террористической атаки в Нью-Йорке в тюрьму в Гуантанамо.