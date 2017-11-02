Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке предъявили обвинение

“Федеральные прокуроры в Нью-Йорке выдвинули гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову обвинения в убийстве восьми человек на Манхэттене”, — говорится в сообщении.

Также указано, что ему также было предъявлено обвинение в финансовой помощи террористической организации.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп собирается отправить подозреваемого в совершении террористической атаки в Нью-Йорке в тюрьму в Гуантанамо.