Підозрюваному у здійсненні теракту у Нью-Йорку пред'явили звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Нью-Йорку громадянину Узбекистану Сайфулло Саїпову, підозрюваному у здійсненні теракту, висунули звинувачення у вбивстві восьми людей, передає УНН з посиланням на “ВВС Україна”.
“Федеральні прокурори у Нью-Йорку висунули громадянину Узбекистану Сайфулло Саїпову звинувачення у вбивстві восьми людей на Манхеттені”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що йому також було висунене звинувачення у фінансовій допомозі терористичній організації.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп збирається відправити підозрюваного у скоєнні терористичної атаки у Нью-Йорку до в’язниці в Гуантанамо.