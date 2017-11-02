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Підозрюваному у здійсненні теракту у Нью-Йорку пред'явили звинувачення

Київ • УНН

 • 7998 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Нью-Йорку громадянину Узбекистану Сайфулло Саїпову, підозрюваному у здійсненні теракту, висунули звинувачення у вбивстві восьми людей, передає УНН з посиланням на “ВВС Україна”.

“Федеральні прокурори у Нью-Йорку висунули громадянину Узбекистану Сайфулло Саїпову звинувачення у вбивстві восьми людей на Манхеттені”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що йому також було висунене звинувачення у фінансовій допомозі терористичній організації.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп збирається відправити підозрюваного у скоєнні терористичної атаки у Нью-Йорку до в’язниці в Гуантанамо.

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