Підозрюваному у здійсненні теракту у Нью-Йорку пред'явили звинувачення

“Федеральні прокурори у Нью-Йорку висунули громадянину Узбекистану Сайфулло Саїпову звинувачення у вбивстві восьми людей на Манхеттені”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що йому також було висунене звинувачення у фінансовій допомозі терористичній організації.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп збирається відправити підозрюваного у скоєнні терористичної атаки у Нью-Йорку до в’язниці в Гуантанамо.