Подозреваемого в контрабанде наркотиков взяли под стражу в Ивано-Франковске

"По ходатайству органов предварительного расследования Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего жителя областного центра, которого подозревают в контрабанде наркотиков", - говорится в сообщении

В качестве альтернативы суд определил ему залог в размере 128 тыс. грн.

В ходе расследования установлено, что указанный мужчина вместе с двумя сообщниками в декабре 2014 года для сбыта ввезли на территорию Украины крупную партию наркосодержащих таблеток "Субутекс".

После длительных поисков сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одной из квартир в Ивано-Франковске.

Сейчас он находится под стражей по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН 19 апреля, мужчина выращивал наркотики на чердаке дома в Кировоградской области.