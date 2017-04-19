Підозрюваного в контрабанді наркотиків взяли під варту в Івано-Франківську
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо 39-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у контрабанді великої партії нарковмісних таблеток "Субутекс". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
"За клопотанням органів досудового розслідування Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо 39-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у контрабанді наркотиків", - йдеться у повідомленні
Як альтернативу суд визначив йому заставу в розмірі 128 тис. грн.
В ході розслідування встановлено, що вказаний чоловік разом із двома спільниками у грудні 2014 року для збуту ввезли на територію України велику партію нарковмісних таблеток "Субутекс".
Після тривалих розшуків співробітники СБУ затримали зловмисника в одній із квартир в Івано-Франківську.
Наразі він перебуває під вартою за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН 19 квітня, чоловік вирощував наркотики на горищі будинку на Кіровоградщині.