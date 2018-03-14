Подозреваемого в убийстве Вороненкова объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Обвиняемого в убийстве экс-депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова Владимира Тюрина объявили в розыск правоохранительные органы Украины, передает УНН.
О том, что Тюрина объявили в розыск, свидетельствует запись на сайте МВД Украины.
Также на странице отмечается, что Тюрин имеет статус лица, скрывающегося от органов прокуратуры и исчез 10 октября 2017 года.
Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса (умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из-за корыстных побуждений).
Как сообщал УНН, 9 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Дениса Вороненкова стали личная месть и политические интересы.
Напомним, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.