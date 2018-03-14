Підозрюваного у вбивстві Вороненкова оголосили в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Обвинуваченого у вбивстві екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова Володимира Тюріна оголосили в розшук правоохоронні органи України, передає УНН.
Про те, що Тюріна оголосили в розшук, свідчить запис на сайті МВС України.
Також на сторінці зазначається, що Тюрін має статус особи, яка переховується від органів прокуратури і зникла 10 жовтня 2017 року.
Йому інкримінують ст.115 ч.2 пп.6, 11 та 12 Кримінального кодексу (умисне вбивство вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів).
Як повідомляв УНН, 9 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що мотивами вбивства Дениса Вороненкова стали особиста помста і політичні інтереси.
Нагадаємо, вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через колишнього цивільного чоловіка Максакової, кримінального авторитета з Башкирії Володимира Тюріна.