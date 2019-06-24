Подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика арестовали без права внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Дарницкий райсуд столицы избрал подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
“Сегодня суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы”, — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
Как сообщал УНН, в Киеве возле озера Вырлица нашли тело 9-летнего мальчика, который находился в розыске.
Полиция установила, что ребенка убили. По подозрению в убийстве задержан старший брат отчима мальчика (мужчина 1989 года рождения). Подозреваемый дал признательные показания. Предварительно установлено, что мотивом убийства стала обида. Однако, что именно стало ее причиной, пока не известно.
Расследование продолжается по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).