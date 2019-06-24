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Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика заарештували без права внесення застави

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Дарницький райсуд столиці обрав підозрюваному у вбивстві 9-річного хлопчика запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика заарештували без права внесення застави

“Сьогодні суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі”, — повідомив начальник ГУ Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко.

Як повідомляв УНН, у Києві поблизу озера Вирлиця знайшли тіло 9-річного хлопчика, який перебував у розшуку.

Поліція встановила, що дитину вбили. За підозрою у вбивстві затримано старшого брата вітчима хлопчика (чоловік 1989 року народження). Підозрюваний дав свідчення. Попередньо встановлено, що мотивом вбивства стала образа. Однак, що саме стало її причиною, поки не відомо.

Розслідування триває за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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