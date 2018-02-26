Подозреваемого в терроризме гражданина Кыргызстана задержали в Киеве

"Во время оформления пассажиров рейса "Баку - Киев" сотрудниками пограничного ведомства на гражданина Кыргызстана сработала международная база данных Интерпола. Как выяснилось, иностранца разыскивали правоохранительные органы Кыргызстана за терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.

По данному факту проинформировали украинское бюро Интерпола в Киеве. Задержанного иностранца передали работникам Нацполиции.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола задержали в Житомире гражданина одной из закавказских стран, который находился в международном розыске Интерпола за убийство.