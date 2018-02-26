Підозрюваного у тероризмі громадянина Киргизстану затримали у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Учора в аеропорту "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали громадянина Киргизстану, який розшукується Інтерполом за підозрою у тероризмі. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Під час оформлення пасажирів рейсу "Баку - Київ" співробітниками прикордонного відомства на громадянина Киргизстану спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, іноземця розшукували правоохоронні органи Киргизстану за тероризм та участь у незаконних збройних формуваннях", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом поінформовано українське бюро Інтерполу в місті Києві. Затриманого іноземця передано працівникам Нацполіції.
Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України за інформацією Інтерполу затримали у Житомирі громадянина однієї із закавказьких країн, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вбивство.