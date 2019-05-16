Подозреваемого в расстреле супругов-фермеров в Винницкой области задержали

Преступление произошло около 5:00 9 мая. Местных фермеров, которые были супругами, работники местного сельхозпредприятия нашли мертвыми возле дома с огнестрельными ранениями в области головы.

Камеры наблюдения во дворе домохозяйства погибших зафиксировали мужчину, который из двух ружей расстрелял супругов. Правоохранители отработали круг общения потерпевших и все возможные версии, остановившись на ключевой - убийство из корыстных побуждений, ведь в поле, в двух километрах от дома погибших полицейские нашли сейф со следами взлома, в котором было несколько сотен долларов.

"На основании собранной информации и оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на территории одной из областей. В дальнейшем в лесопосадке полицейские изъяли два охотничьих ружья - гладкоствольное и нарезное, из которых были осуществлены смертельные выстрелы", - указали в полиции.

Кроме того, во время обысков по месту жительства подозреваемого и его родственников изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершению двойного убийства. Также изъято около 300 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте. По предварительной информации, злоумышленник присвоил более миллиона гривен из дома фермеров.

"29-летний задержанный - житель города Бар, работал охранником ставка и подрабатывал грузовыми перевозками. В частности, его нанимали для транспортировки яблок заготовители сельхозпродукции. Через них он и узнал об успешном фермерском хозяйстве и решил убить хозяев и присвоить их средства", - добавили в полиции.

16 мая ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой) и п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений). Следствием направлено в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Винницкой области застрелили супругов-фермеров.