На Вінничині застрелили подружжя фермерів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Вінницькій області невідомі застрелили подружжя фермерів, тіла яких виявили вранці на території домоволодіння. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
Як зазначається, 9 травня близько 8-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців села Шипинки про те, що вони виявили двох людей без ознак життя.
Правоохоронці встановили, що загиблий 47-річний чоловік та 42-річна жінка - місцеві фермери, займались вирощуванням яблук.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, фахівці управління карного розшуку. Проводиться комплекс заходів по встановленню та затриманню особи, причетної до вбивства.
За фактом умисного вбивства двох людей відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК України. За такий злочин загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, з’явилися подробиці вбивства фермера під Києвом.