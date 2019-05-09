В Винницкой области застрелили супругов-фемеров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Винницкой области неизвестные застрелили супругов-фермеров, тела которых обнаружили утром на территории домовладения. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.
Как отмечается, 9 мая около 8 часов на линию 102 поступило сообщение от жителей села Шипинки о том, что они обнаружили двух людей без признаков жизни.
Правоохранители установили, что погибший 47-летний мужчина и 42-летняя женщина - местные фермеры, которые занимались выращиванием яблок.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, специалисты управления уголовного розыска. Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к убийству.
По факту умышленного убийства двух человек открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины. За такое преступление грозит наказание - до 15 лет заключения или пожизненное заключение. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, появились подробности убийства фермера под Киевом.