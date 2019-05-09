В Винницкой области застрелили супругов-фемеров

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 63454 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 91680 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101360 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103287 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126583 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112563 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138421 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144751 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130258 просмотра

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В Винницкой области застрелили супругов-фемеров

В Винницкой области застрелили супругов-фемеров

Киев  •  УНН

 • 19365 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Винницкой области неизвестные застрелили супругов-фермеров, тела которых обнаружили утром на территории домовладения. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.

Как отмечается, 9 мая около 8 часов на линию 102 поступило сообщение от жителей села Шипинки о том, что они обнаружили двух людей без признаков жизни.

Правоохранители установили, что погибший 47-летний мужчина и 42-летняя женщина - местные фермеры, которые занимались выращиванием яблок.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, специалисты управления уголовного розыска. Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к убийству.

По факту умышленного убийства двух человек открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины. За такое преступление грозит наказание - до 15 лет заключения или пожизненное заключение. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, появились подробности убийства фермера под Киевом.

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