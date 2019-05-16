Підозрюваного у розстрілі подружжя фермерів на Вінничині затримали

Злочин стався близько 5 години ранку 9 травня. Подружжя місцевих фермерів працівники місцевого сільгосппідприємства знайшли мертвими біля будинку з вогнепальними пораненнями в області голови.

Камери нагляду на подвір’ї домогосподарства загиблих зафіксували чоловіка, який з двох рушниць розстріляв подружжя. Правоохоронці відпрацювали коло спілкування потерпілих та усі можливі версії, зупинившись на ключовій – вбивство з корисливих мотивів, адже в полі, за два кілометри від будинку загиблих поліцейськи знайшли сейф зі слідами злому, в якому були кілька сотень доларів.

"На підставі зібраної інформації та оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його на території однієї з областей. В подальшому в лісопосадці поліцейські вилучили дві мисливських рушниці – гладкоствольну та нарізну, з яких були здійснені смертельні постріли", - вказали у поліції.

Окрім того, під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та його родичів вилучено речові докази, які свідчать про його причетність до вчинення подвійного вбивства. Також вилучено близько 300 тисяч гривень в національній та іноземній валюті. За попередньою інформацією, зловмисник привласнив більше мільйона гривень з будинку фермерів.

"29-річний затриманий – житель міста Бар, працював охоронником ставка та підробляв вантажними перевезеннями. Зокрема, його наймали для транспортування яблук заготівельники сільгосппродукції. Через них він і дізнався про успішне фермерське господарство та вирішив вбити господарів та привласнити їхні кошти", - додали у поліції.

16 травня йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 КК України (розбій) та п.1,6 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів). Слідством скеровано до суду клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Вінничині застрелили подружжя фермерів.