Подозреваемого в нападении на работника АП арестовали на 60 суток

"Подозреваемому в нападении на работника АП избрана мера пресечения. Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство киевской местной прокуратуры N10 и арестовал мужчину на 60 суток без права на залог", - сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Напомним, тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие. Погибшим мужчиной оказался сотрудник Администрации Президента.

По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следствием установлено, во время досудебного следствия, что 13 марта примерно в 23 часов 50 минут, находясь на ул. Баггоутовской в Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, находясь в состоянии алкогольного опьянения заметили ранее незнакомого им человека и решили совершить на него нападение с целью завладения его личным имуществом.

Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов по голове, в результате чего мужчина упал на землю. После этого нападавшие забрали у потерпевшего ценные вещи и скрылись. Позже был задержан один из нападавших. Им оказался 25-летний гражданин Армении. Ему объявлено подозрение в рамках досудебного производства по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего.