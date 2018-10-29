Подозреваемого в нападении на Гандзюк этапировали в Киев – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Один из подозреваемых в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк этапировали в СИЗО Киева. Об этом сообщил адвокат Юрий Хазов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только что узнал, что моего подзащитного без уведомления защитника этапировали в СИЗО г. Киев. Юрий Витальевич, предупреждаю Вас, действия без участия защитника являются недопустимыми доказательствами", – написал адвокат.
В комментариях к сообщению он уточнил, что речь идет о подозреваемом Сергее Торбине.
Напомним, следствие рассматривает две основные версии покушения на Екатерину Гандзюк. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых: троих взяли под стражу, еще двоих суд отпустил под домашний арест.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.
Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пяти подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.