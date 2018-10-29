Підозрюваного у нападі на Гандзюк етапували до Києва – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Одного з підозрюваних у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк етапували до СІЗО Києва. Про це повідомив адвокат Юрий Хазов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Тільки що дізнався, що мого підзахисного без повідомлення захисника етапували в СІЗО м. Київ. Юрій Віталійович, попереджаю Вас, будь які дії без участі захисника є недопустимими доказами", – написав адвокат.
У коментарях до повідомлення він уточнив, що йдеться про підозрюваного Сергія Торбіна.
Нагадаємо, слідство розглядає дві основні версії замаху на Катерину Гандзюк. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних: трьох взяли під варту, ще двох суд відпустив під домашній арешт.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху передали до центрального апарату Служби безпеки України.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.