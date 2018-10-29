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Підозрюваного у нападі на Гандзюк етапували до Києва – адвокат

Підозрюваного у нападі на Гандзюк етапували до Києва – адвокат

Київ • УНН

 • 5732 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Одного з підозрюваних у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк етапували до СІЗО Києва. Про це повідомив адвокат Юрий Хазов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Тільки що дізнався, що мого підзахисного без повідомлення захисника етапували в СІЗО м. Київ. Юрій Віталійович, попереджаю Вас, будь які дії без участі захисника є недопустимими доказами", – написав адвокат.

У коментарях до повідомлення він уточнив, що йдеться про підозрюваного Сергія Торбіна.

Нагадаємо, слідство розглядає дві основні версії замаху на Катерину Гандзюк. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних: трьох взяли під варту, ще двох суд відпустив під домашній арешт.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху передали до центрального апарату Служби безпеки України.

Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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