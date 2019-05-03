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Подозреваемый в организации покушения в Иванковичах, не явился в суд - Аброськин

Подозреваемый в организации покушения в Иванковичах, не явился в суд - Аброськин

Киев  •  УНН

 • 7445 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня, житель Львовской области, подозреваемый в организации покушения на убийство с использованием пулемета в Иванковичах Киевской области не появился в Святошинский районный суд Киева, где должен был рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

"Сегодня житель Львовской области, подозреваемый в организации покушения на убийство, который был вместе с двумя другими исполнителями задержан 15 апреля 2019 в Иванковичах Киевской области, не явился в Святошинский районный суд Киева, где должно был рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения по подозрению в организации вооруженной банде", - написал Аброськин.

Напомним, суд избрал меры трем подозреваемым в подготовке к совершению убийства с использованием пулемета в Иванковичах Киевской области, "оценив" организации покушения на убийство в 192 000 гривен.

Как сообщал УНН, 15 апреля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в Киевской области задержали вооруженную группу из трех человек, которые, по предварительным данным, готовили физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных сразу человек. Нардеп Антон Геращенко указал, что группа лиц задержали "в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в Президенты Украины". По данным из Единого госреестра деклараций, дом в Иванковичах у Владимира Зеленского.

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