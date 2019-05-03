Підозрюваний в організації замаху в Іванковичах, не з’явився до суду – Аброськін

"Сьогодні мешканець Львівщини, підозрюваний в організації замаху на вбивство, який був разом з двома іншими виконавцями затриманий 15 квітня 2019 року біля Іванковичи Київської області, не з’явився до Святошинського районного суду Києва, де мало розглядатися клопотання про обрання міри запобіжного заходу за підозрою в організації озброєної банди", - написав Аброськін.

Нагадаємо, суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у підготовці до скоєння вбивства з використанням кулемета в Іванковичах Київської області, "оцінивши" організацію замаху на вбивство у 192 тисячі гривень.



Як повідомляв УНН, 15 квітня Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у Київській області затримали озброєну групу з трьох осіб, які, за попередніми даними, готували фізичну ліквідацію львівського кримінального авторитета на замовлення невстановлених відразу осіб. Нардеп Антон Геращенко вказав, що групу осіб затримали "в безпосередній близькості від будинку одного з кандидатів в Президенти України". За даними з Єдиного держреєстру декларацій, будинок в Іванковичах є у Володимира Зеленського.



