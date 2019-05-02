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Подозреваемый в покушении на активиста Михайлика пытался совершить самоубийство

Подозреваемый в покушении на активиста Михайлика пытался совершить самоубийство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Один из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика Лаша Герасин пытался совершить самоубийство. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Герасина Владимир Поярков.

"Да, была такая ситуация", - ответил Поярков на вопрос, имела ли место попытка самоубийства его подзащитного Лаши Герасина.

Каким образом он пытался покончить с собой, Поярков не ответил, поскольку в СИЗО не предоставляют эту информацию.

Адвокат рассказал, что его подзащитный сейчас находится под конвоем в больнице.

"Попасть к нему мне не удалось, конвой меня не пропустил, ссылаясь на получение необходимого согласования со стороны начальника следственного изолятора", - пояснил Поярков.

Он добавил, что в Лукьяновском СИЗО ему в этом было отказано - там смогут предоставить возможность увидеться, когда Герасин вернется в СИЗО. Таким образом, адвокату неизвестно, в каком состоянии находится подзащитный.

По мнению Пояркова, Герасина хотел совершить самоубийство "из-за незаконного содержания под стражей и отсутствие судебного разбирательства".

Адвокат добавил, что в конце апреля Герасину с нарушением права на защиту продлили срок содержания до 9 месяцев.

"Мне неоднократно мой подзащитный говорил, что уже не может выдержать. Это фактически его протест против системы, обвинения, суда", - отметил Поярков.

Напомним, 22 сентября на одесского активиста Олега Михайлика покушались. Это произошло вблизи его дома в центре Одессы. Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они - иностранцы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сам Михайлик заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связывает со своей общественно-политической жизнью.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 года Киевский райсуд Одессы продлил до 4 месяцев срок досудебного расследования по делу покушения на одесского активиста Олега Михайлика.

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