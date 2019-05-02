Підозрюваний у замаху на активіста Михайлика намагався вчинити самогубство

"Так, була така ситуація", - відповів Поярков на питання, чи мала місце спроба самогубства його підзахисного Лаша Герасина.

Яким чином він намагався покінчити з собою, Поярков не відповів, оскільки в СІЗО не надають цю інформацію.

Адвокат розповів, що його підзахисний наразі знаходиться під конвоєм в лікарні.

"Потрапити до нього мені не вдалося, конвой мене не пропустив, посилаючись на отримання необхідного погодження з боку начальника слідчого ізолятора", - пояснив Поярков.

Він додав, що у Лук'янівському СІЗО йому в цьому було відмовлено – там зможуть надати змогу побачитися, коли Герасин повернеться до СІЗО. Таким чином, адвокату невідомо, в якому стані знаходиться підзахисний.

На думку Пояркова, Герасін хотів вчинити самогубство "через незаконне утримання під вартою і відсутність судового розгляду".

Адвокат додав, що в кінці квітня Герасіну з порушенням права на захист продовжили строк тримання до 9 місяців.

"Мені неодноразово мій підзахисний говорив, що вже не може витримати. Це є фактично його протест проти системи, обвинувачення, суду", - зазначив Поярков.

Нагадаємо, 22 вересня на одеського активіста Олега Михайлика вчинили замах. Це сталося поблизу його будинку в центрі Одеси. Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язує зі своїм громадсько-політичним життям.

Як повідомляв УНН, у листопаді 2018 року Київський райсуд Одеси продовжив до 4 місяців строк досудового розслідування у справі замаху на одеського активіста Олега Михайлика.